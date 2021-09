Scarpata adiacente l’autostrada A1 in fiamme, nel primo pomeriggio di martedì, all’altezza del chilometro 417 fra i caselli di Orvieto e Attigliano (Terni). A causare le fiamme è stato lo scoppio di uno pneumatico di un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale orvietana per coordinare le operazioni di gestione della viabilità e consentire al personale del 115 di operare in sicurezza. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.

