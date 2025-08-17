Era insieme ad un gruppo di amici per trascorrere la serata di venerdì in uno chalet del lungomare Sud di Civitanova Marche (Macerata) quando, scrollando i social, si è imbattuto nella foto della ex compagna, insieme ai suoi cari e anche ad un altro uomo, e ha realizzato che pure lei si trovava nello stesso luogo, a Civitanova, in un altro stabilimento del lungomare Sud.

A quel punto – i fatti riportati da ‘Il Messaggero‘ in un articolo di Emanuele Pagnanini sono avvenuti nella prima serata di venerdì – il giovane, residente a Spoleto, è uscito dal locale e ha raggiunto l’ex compagna. Dopo averla individuata fra i tavoli, l’ha colpita al volto facendola cadere a terra. Stessa sorte è toccata anche alla sorella della vittima che aveva cercato di frapporsi fra i due. L’aggressore – secondo quanto riportato – è stato poi fatto uscire dallo chalet e accompagnato, da altri avventori e personale del locale, in un’area verde antistante dove è stato poi raggiunto dalle forze dell’ordine. L’ex picchiata, avrebbe riportato lesioni allo zigomo ed al mento: sul momento ha rifiutato il trasporto in ospedale.