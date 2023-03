Scossa di terremoto nel Perugino: avvertita in quasi tutta l’Umbria

Ore 17.03 – Venerdì chiude le sedi dell’Università di Perugia

L’Università di Perugia rende noto che «venerdì 10 marzo saranno sospese tutte le attività accademiche e gli eventi in programma, con la chiusura di tutte le sedi a scopo precauzionale, comprese le aule studio».

Ore 16.51 – Elicottero del 115 in azione: «Piccoli crolli»

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia riferisce che il personale «sta giungendo sul posto. Numerose le telefonate dei cittadini, legate per la maggior parte ad informazioni. Si registra qualche piccolo crollo/distacchi di intonaci legati ad edifici fatiscenti. Al momento non risultano persone coinvolte». Il 115 ha anche attivato «un sorvolo in elicottero» per monitorare le zone più prossime all’epicentro.

Torna a tremare la terra in Umbria. Nel primo pomeriggio di giovedì – alle ore 16.05 – l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma con epicentro nei pressi di Umbertide (Perugia), di magnitudo 4.4 (dato rivisto dopo le prime stime). La scossa di terremoto, durata diversi secondi e con ipocentro a circa 9,8 chilometri di profondità, è stata nitidamente percepita in gran parte dell’Umbria ed anche in Toscana e in altre zone del centro Italia. Diversi i cittadini che hanno contattato i numeri di emergenza per ricevere informazioni e rassicurazioni. Al momento non si registrano danni né persone coinvolte ma le verifiche sono appena iniziate.