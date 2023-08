Scuola a Terni: ‘zaino solidale’ per aiutare le famiglie meno abbienti e donare materiale

Un’iniziativa per sostenere le famiglie meno abbienti e, in questo modo, donare quaderni, penne e tutto ciò che è necessario per la didattica. Uno ‘zaino solidale’ in sostanza: è in partenza a Terni su input della direzione welfare.

Prepariamo lo zaino

La raccolta – fa sapere palazzo Spada – avverrà nei centri commerciali di Cospea Village, Superconti Rivo e Coop Centro Italia di via Gramsci e nelle cartolerie che aderiscono alla iniziativa del 2 settembre per tutta la giornata, durante la quale verrà raccolto il materiale. I beni, poi, verranno consegnati presso il centro servizi per il contrasto alla povertà in via Vollusiano 16/18 Terni, 0744/32637, che è a disposizione anche per informazioni. C’è la collaborazione della Caritas e della San Martino Impresa Sociale: «In occasione – le parole dell’assessore Viviana Altamura – di questa giornata che abbiamo voluto istituire, viene dedicato spazio alla solidarietà e alla generosità di coloro che si attivano per il bene delle famiglie meno abbienti e in generale della comunità. Quando il mondo del volontariato, il pubblico e il privato si mettono assieme, creano sempre qualcosa di buono, come dimostra anche questa iniziativa».