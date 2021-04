Scuola, in Umbria stop al vaccino per oltre 9 mila insegnanti

di F.L.

In Umbria, tra il personale scolastico, il ciclo vaccinale è completo solo per appena 160 persone, lo 0,57% della popolazione, rispetto ad una media nazionale dello 0,95%. Hanno invece ricevuto la prima dose del vaccino in 18.788 – poco più del 67% – dei quasi 29 mila aventi diritto, un dato anche questo al di sotto della media italiana, che supera il 72%. Sono dunque oltre 9.200 i soggetti ancora in attesa (circa il 32,9%, contro una media nazionale del 27,8%). Probabile, però, che dovranno ancora attendere diverse settimane – a pochi giorni dal ritorno delle lezioni in classe per tutte le scuole dell’Umbria – stando alle ultime indicazioni giunte a livello nazionale.

VACCINI, UMBRIA INDIETRO SU ANZIANI E FRAGILI

Il documento

Lo stop alle vaccinazioni di insegnanti e personale scolastico che ancora non hanno ricevuto la prima dose, anche se già prenotati, è arrivato direttamente dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo, che ha firmato una circolare in merito. L’obiettivo – come sottolineato più volte negli ultimi giorni anche dal premier Draghi – è quello di dare priorità alla campagna rivolta a over 80 e persone fragili. Dunque le altre categorie considerate inizialmente a rischio (comprese le forze dell’ordine) passano al momento in secondo piano, in attesa comunque di poter riprendere la programmazione.

Il nodo AstraZeneca alle under 60

Un rinvio di qualche settimana dunque – riporta Il Corriere della Sera -, ma che dipenderà dalle singole Regioni, in base all’andamento delle vaccinazioni di anziani e soggetti vulnerabili (settore in cui l’Umbria è piuttosto indietro). Lunedì è previsto un incontro tra sindacati, ministero dell’istruzione e staff del generale Figliuolo per chiarire anche un altro nodo: la maggior parte degli insegnanti già vaccinati, per i quali la campagna continuerà, hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, nel frattempo consigliata solo per gli over 60. Anche se per questi stessi insegnanti si prevede di continuare con la stessa tipologia di vaccino, ci sono da valutare i possibili rischi per la folta schiera di insegnanti e professoresse sotto quella soglia di età, anche per evitare probabili (in alcuni casi già avvenute) disdette delle prenotazioni.