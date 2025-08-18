di Giovanni Cardarello

Tra meno di un mese, precisamente lunedì 15 settembre, suonerà in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria la prima campanella dell’anno scolastico 2025/2026. Anno scolastico che, sulla carta, si preannuncia decisamente complesso. Per questo motivo l’Usr, l’Ufficio scolastico regionale, ha deciso di accelerare i tempi e di farsi trovare pronto. E se da un lato, come riferisce il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘, la questione «assunzioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni» è in gran parte definita, resta grande attesa «tra i precari per le nomine annuali sulla base delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps)».

L’indicazione degli incarichi a tempo determinato è attesa dal 25 agosto e saranno pubblicati sui siti ufficiali degli Usp, gli Uffici scolastici provinciali di Perugia e di Terni. Questi incarichi sono suddivisi in supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto 2026, e in supplenze temporanee con scadenza al 30 giugno 2026. Sono incarichi assegnati tramite Gps «seguendo l’ordine di punteggio e la posizione in graduatoria di ciascun candidato».

Stessa incertezza che viene vissuta sul lato dei dirigenti scolastici dove risultano ancora vacanti undici reggenze: nove in provincia di Perugia e due in provincia di Terni. Si tratta, sempre secondo ‘Il Messaggero‘, «di sedi libere che al momento non possono essere affidate in titolarità e per le quali i dirigenti interessati erano chiamati a proporre la propria candidatura« entro il 17 agosto 2025. Nello specifico sono l’istituto omnicomprensivo ‘Fidati’ di Cascia, la direzione didattica 3 ‘Cervino’ di Foligno, l’istituto di istruzione superiore ‘Patrizi-Baldelli-Cavallotti’ di Città di Castello, la scuola secondaria di primo grado ‘Cocchi-Aosta’ di Todi, la direzione didattica ‘Don Bosco’ di Bastia Umbra, l’istituto comprensivo di Acquasparta e la direzione didattica ‘Aldo Moro’ di Terni. Ci sono poi i casi dell’istituto comprensivo Perugia 12, del liceo ‘Pieralli’ di Perugia, della direzione didattica ‘Rasetti’ di Castiglione del Lago e dell’istituto comprensivo Assisi 1 e per ciechi, dove «il titolare risulta in servizio in altra sede».

Definite invece lo scorso 11 agosto, con decreto direttoriale del dirigente dell’Usr dell’Umbria Sergio Repetto, le nomine dei presidi a Gualdo Cattaneo, Spello, all’Oberdan di Terni, al San Paolo di Perugia e a San Giustino. Vediamole nel dettaglio. I nuovi presidi sono Maria Teresa Galli che assume l’incarico all’Istituto comprensivo ‘Ferraris’ di Spello, Chiara Diomedi assegnata all’istituto comprensivo ‘Oberdan’ di Terni, Carla Tasselli nominata all’istituto comprensivo di Gualdo Cattaneo, Sonia Fiorucci nominata alla guida dell’istituto comprensivo San Giustino e Valentina Ciacca che andrà a dirigere l’istituto comprensivo Perugia 3 che raggruppa la scuola secondaria di primo grado San Paolo, le scuole dell’infanzia e primaria Borgo XX Giugno e la scuola dell’infanzia di via Quieta. In questo caso le nomine riguardano «vincitori di concorso cui è stato chiesto di esprimere l’ordine di preferenza nella scelta delle sedi libere».