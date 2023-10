«Se non paghi, dico di noi». Estorsione sessuale ad un frate: arrestato giovane escort

Avrebbe preteso somme di denaro dietro la minaccia di diffondere dettagli sul loro incontro ‘proibito’. Per questo in giovane ‘escort’ di nazionalità albanese è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Assisi. Vittima dell’estorsione a sfondo sessuale, un frate assisano operante nell’area di Santa Maria degli Angeli. «Secondo quanto denunciato – spiega una nota dell’Arma – a seguito di una prestazione sessuale, l’uomo avrebbe preteso il pagamento di varie somme di denaro, minacciando di diffondere i particolari del loro incontro». Il giovane albanese è stato arrestato in flagranza di reato e il tribunale di Perugia, oltre a convalidare quanto eseguito dai militari, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.

