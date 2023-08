Seminudo e armato, prende a calci i carabinieri: denuncia e Tso per un 48enne

Un 48enne di Perugia, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Ponte Pattoli per atti osceni in luogo pubblico, violenza e resistenza a publico ufficiale e porto abusivo di armi. L’uomo è stato fermato dai militari in strada, mentre camminava in evidente stato di agitazione, seminudo e – spiega una nota dei carabinieri – «con i genitali in bella mostra». In quelle condizioni l’uomo si sarebbe «scagliato contro gli operanti spintonandoli, facendoli cadere a terra e colpendoli con calci. L’intervento di altro personale dell’Arma di Perugia, giunto sul posto in ausilio, ha permesso di immobilizzare il 48enne che è stato trovato in possesso anche di un coltello multiuso sottoposto a sequestro». L’uomo è stato poi trasportato in ospedale e sottoposto a Tso, con ricovero nel reparto di psichiatria.

