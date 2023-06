SerD Terni, il 26 giugno c’è il 1° Open day

Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza per far conoscere tutte le attività di promozione della salute, prevenzione, cura e riabilitazione che vengono offerte.La organizza il SerD di Terni – Servizio del dipartimento delle dipendenze della Usl Umbria 2 – il 26 giugno in occasione della ‘Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga’.

La motivazione

L’open day promosso dal SerD Terni, alla sua prima realizzazione nella nostra città, «è stato pensato al fine di sensibilizzare sulla problematica delle dipendenze patologiche, non solo da sostanze stupefacenti e alcol, ma anche comportamentali, come la dipendenza da gioco d’azzardo e per promuovere la conoscenza dei possibili strumenti per affrontarle. Il SerD di Terni si ripropone dunque di celebrare la ‘Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga’ attraverso un appuntamento significativo che sia in grado di valorizzare le relazioni, favorendo la conoscenza reciproca e abbattendo le distanze». Dalle 10.30 alle 12 in via Bramante 11 il responsabile, il dottor Marco Cuccuini, ed il team di professionisti (medici, medici psichiatri, psicologi, esperti in tutela di minori, assistenti sociali, educatori ed infermieri) illustreranno l’organizzazione, i diversi settori, le modalità di intervento, i programmi di trattamento e i risultati del servizio. Ci saranno anche amministratore e rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di volontariato e del privato sociale, delle comunità terapeutiche, delle parrocchie e delle forze dell’ordine.