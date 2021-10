Lo ‘scontroso’ Grifo imbriglia pure il Lecce

Dopo aver preso 11 gol nella scorsa stagione, Alvini impone lo zero a zero al Lecce, in trasferta, imbrigliando una formazione che, per stile di gioco e qualità dei singoli era assai temibile. Ma il Grifo conferma di essere squadra difficilissima da affrontare e prendo un altro punto, allunga la striscia di risultati positivi e di clean sheet in stagione: sono ben 6.

Primo tempo difficile, poi gara bloccata

Eppure, all’inizio, sembrava che stavolta il tecnico avesse toppato, in particolare per la scelta di Falzerano al posto di Lisi: da quel lato Strefezza faceva il bello e il cattivo tempo, obbligando il terzetto difensivo a spostarsi su quel lato e, di conseguenza, lasciando Di Mariano, dall’altro lato spesso libero alle spalle di Sgarbi (preferito a Rosi). Una situazione che si è verificata più di una volta ma a cui, in un modo o nell’altro, la retroguardia biancorossa ha sempre posto rimedio, portando – dopo gli affanni iniziali – la gara a giocarsi prevalentemente a centrocampo, dove lo scontro uomo contro uomo continuava senza esclusione di colpi.

E così, dopo l’iniziale sofferenza, dalla mezz’ora la partita si è fatta più equilibrata, con Carretta (preferito all’acciaccato Matos) che si dannava l’anima alla ricerca di uno spiraglio. Nella ripresa , dentro Murano e Vanbaleghem, per dare maggiore copertura. E a quel punto gli spazi sono stati ancora inferiori, così come le occasioni. Il Lecce si è fatto vedere in modo pericoloso solo con una traversa di Coda e con un tentativo del neo entrato Rodriguez (a un certo punto Baroni ha cambiato l’intero tridente) che ha chiesto un rigore ma si è beccato un giallo per simulazione.

Lecce-Perugia 0-0: il tabellino

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda (18′ st Listkowski), Di Mariano (18′ st Olivieri), Tuia (26′ st Meccariello), Gendrey, Strefezza (18′ st Rodriguez), Barreca (36′ st Paganini), Majer, Hjulmand.

All.: M. Baroni

PERUGIA: Chichizola, Angella, Segre (1′ st Vanbaleghem), Carretta (23′ st Matos), De Luca (1′ st Murano), Dell’Orco, Falzerano, Santoro (40′ st Ghion), Kouan, Ferrarini (17′ st Rosi), Sgarbi.

All.: M. Alvini

ARBITRO: Antonio Giua della sez. di Olbia

(Valerio Vecchi di Lamezia Terme – Claudio Gualtieri di Asti)

IV Ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli

VAR: Daniele Paterna della sez. di Teramo

AVAR: Oreste Muto della sez. di Torre Annunziata

NOTE: giornata afosa.

Presenti 6665 spettatori di cui 112 ospiti.

Ammoniti Angella, Listkowski. Meccariello, Rodriguez.

Espulsi dalla panchina per proteste il collaborare tecnico Bonacci (Perugia) e il vice allenatore Del Rosso (Lecce).