di Gianni Giardinieri

Sarà la Giana Erminio, squadra di Gorgonzola (Milano), la prima avversaria della Ternana nei playoff del campionato di serie C di calcio – si tratta dei quarti di finale – che stabiliranno la squadra promossa in serie B. Giovedì mattina è stato effettuato il sorteggio. Match d’andata domenica 18 maggio (orario da definire) in casa dei lombardi, ritorno mercoledì 21 maggio alle ore 20 allo stadio ‘Liberati’ di Terni.

Il sorteggio ha anche il tabellone delle quattro future semifinaliste. In caso di passaggio del turno, infatti, le Fere affronteranno successivamente la vincente tra Crotone e Lanerossi Vicenza. Gli altri accoppiamenti dei quarti di finale vedranno invece il confronto dell’Adriatico” tra Vis Pesaro e Pescara e quello tra Atalanta under 23 e Audace Cerignola.

Una ‘pesca’, sulla carta, favorevole per gli uomini di mister Liverani che affronteranno una squadra molto giovane (età media 24,1 anni) e giunta sesta al termine della regular season. Tra i giocatori di spicco, da segnalare il bomber danese David Stuckler in prestito dalla Cremonese (per lui 16 gol complessivi in stagione) e Alessandro Lamesta, centrocampista di qualità e sostanza.

La composizione del ‘tabellone’ si era definita nella serata di mercoledì, al termine del primo turno nazionale dei play off che aveva visto vincenti Pescara, Vis Pesaro, Giana Erminio, Atalanta under 23 e Crotone, con la prima divenuta testa di serie nel sorteggio di giovedì mattina in virtù del miglior piazzamento rispetto alle altre quattro. Alla formazione di mister Baldini sono state aggiunte, per completare le quattro teste di serie, Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, giunte seconde al termine della regular season.

Nei quarti di finale, che si giocheranno domenica 18 maggio (andata) e mercoledì 21 maggio (ritorno), rimarrà il vantaggio per le teste di serie di poter disporre di due risultati su tre (alla Ternana basterà quindi anche un doppio pareggio), mentre dalle semifinali al via la consueta formula delle ‘final four’.

Il turno di mercoledì, peraltro, ha confermato i risultati dell’andata, salvo la vittoria esterna della Vis Pesaro che ha ribaltato il pareggio casalingo contro il Rimini. Si ferma la corsa del Catania di mister Toscano, pur vincente a Pescara ma eliminato in virtù, a parità di risultati e reti, dal miglior piazzamento degli abruzzesi. Balza agli occhi un dato per certi versi clamoroso: tutte eliminate le terze classificate in campionato (con equiparazione a tale piazzamento del Rimini, in virtù della vittoria della Coppa Italia di serie C).