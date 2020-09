Il Gubbio riapre lo stadio ai tifosi per il test con il Cesena

Gubbio-Reggiana del 23 febbraio, l’ultimo match casalingo dei rossoblù pre lockdown. A distanza di sette mesi la società di Notari riapre il ‘Barbetti’ ai tifosi, seppur in forma limitata come impone il Covid-19: in occasione della sfida amichevole con il Cesena sono 380 i supporter – 100 riservati agli ospiti – che potranno assistere al confronto amichevole con il Cesena mercoledì alle 16.30. L’acquisizione è possibile attraverso il circuito Vivaticket.

Le raccomandazioni

La società in merito rende noto che ai tifosi del Gubbio «saranno riservati 280 biglietti per il settore gradinata e, di questi, 100 potranno essere prenotati solo telefonicamente da domani ore 10 in segreteria al n. 075 9221828 e ritirati il giorno della gara al botteghino per agevolare le persone che potrebbero avere difficoltà ad acquistare online. I restanti 180 tagliandi locali potranno essere acquistati online sempre sul circuito Vivaticket entro le ore 13 del giorno gara». Misure anti contagio da rispettare: «I seggiolini da occupare saranno segnalati e si raccomanda di indossare mascherina e rispettare il distanziamento anche all’ingresso. Non è stato affatto facile riaprire ed è per questo che speriamo di rivedervi allo stadio».