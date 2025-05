di Gianni Giardinieri

Mentre le Fere cominciano oggi un mini ritiro presso il ‘Mancini Park Hotel’, che si concluderà sabato 10 maggio, va in archivio il primo turno dei play off di serie C, con tutti e tre i gironi che hanno decretato le prime ‘sentenze’. Molte conferme ma anche qualche sorpresa, in un primo round che ha presentato gare dal contenuto tecnico ed agonistico inferiore alle attese.

Nel girone A passano il turno la Giana Erminio (1-0 alla Virtus Verona) e il Renate che, pur pareggiando contro l’Arzignano, va avanti in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Va avanti anche l’Atalanta under 23 che fa il colpaccio esterno battendo per due reti ad una il Trento, a cui bastava un pareggio.

Nel girone B, quello in cui ha militato la Ternana in questa stagione, la sorpresa è certamente la vittoria esterna della Pianese ai danni del Pineto, con conseguente passaggio del turno degli uomini di mister Formisano. La Vis Pesaro, sotto di un gol contro il Pontedera, riesce a pochi secondi dalla fine a pareggiare una gara rocambolesca, garantendosi per un soffio il passaggio del turno. Nessun problema invece per l’Arezzo, che elimina il Gubbio con un rotondo 3-1.

Nel girone C una delle pretendenti alla vittoria finale, il Benevento, viene pesantemente sconfitto in casa (1-5) dalla Juventus Next Gen che passa il turno e sembra apparire come una delle squadre più in forma del momento. Bene anche il Catania di mister Toscano, altra squadra candidata alla serie B, che elimina il Giugliano con un casalingo 3-2. Potenza avanti con il pareggio tra le mura amiche contro il Picerno.

Nel prossimo turno – mercoledì 7 maggio – entreranno in campo le quarte classificate della regular season, che giocheranno in casa e godranno del passaggio del turno anche in caso di pareggio. Ecco gli incroci:

Girone A

Albinoleffe-Atalanta

Renate-Giana Erminio

Girone B

Pescara-Pianese

Arezzo-Vis Pesaro

Girone C

Crotone-Juventus NG

Catania-Potenza