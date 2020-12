Perugia, Ternana e Gubbio sbarcano anche su Sky Sport

Dopo oltre due anni, le partite di Perugia, Ternana e Gubbio torneranno ad essere trasmesse via satellite. Da quando la serie B è approdata sulla piattaforma streaming Dazn, infatti, le partite delle umbre andavano in onda solo via web, al massimo digitale terrestre (con le dirette Rai e, di recente, Umbria Tv e UnicusanoTv, che per la verità ha anche un canale satellitare). Ora invece su torna su Sky, che aveva già trasmesso in passato i playoff della categoria.

L’annuncio: una opzione in più

Da mercoledì 9 dicembre le partite della Serie C saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view, anche su Sky. L’operazione consente di avere a disposizione un’ulteriore modalità per seguire le squadre di Lega Pro, in aggiunta a quelle tuttora esistenti.

La trasmissione è resa possibile dall’offerta di Lega Pro, che ha messo sul mercato – in via non esclusiva – i diritti audiovisivi a pagamento delle partite. Saranno disponibili non solo i match del campionato regular season, fino ad un massimo di 15 a giornata, ma anche le partite, fra quelle non trasmesse in chiaro da RAI, di play off, play out e Supercoppa. Non cambia quindi il titolare dei diritti televisivi, che è sempre Eleven Sports, così come sono confermate le dirette della Ternana su UnicusanoTv (tutte) e del Perugia su Umbria Tv (sei in diretta, le altre in differita).

Niente più dirette free

In una stagione così particolare – fa sapere la Lega Pro – si è reso necessario rafforzare la visibilità del Campionato attraverso una nuova modalità di trasmissione delle partite che si affianca ad Eleven, a Rai e agli altri operatori della comunicazione locali: il fine è quello di valorizzare ulteriormente l’attività dei club, dei giovani calciatori che ogni turno scendono in campo e degli sponsor, e di consentire agli appassionati di usufruire di un servizio di visibilità su più larga scala. Non è stato specificato, ma è sottinteso che non ci saranno più dirette gratuite delle partite su You Tube e Facebook. Del resto, Eleven Sports, dopo i disservizi allo streaming, aveva annunciato che l’esperimento sarebbe durato fino a fine novembre, prorogandolo poi per la prima settimana di dicembre. Non è un caso che l’annuncio dell’accordo arrivi proprio ora.