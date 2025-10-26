di Giovanni Cardarello

Nessuna vittoria, due pareggi beffa e due sconfitte pesanti per le squadre dell’Umbria della Serie D. Ecco cosa è successo sui campi nei match validi per la nona giornata di andata del Girone E.

Partiamo dal Foligno che si ritrova stranamente con le polveri bagnate e si fa fermare sullo 0-0 al Blasone dal Terranuova Traiana. Beffa per l’Orvietana che sfiora il successo a Camaiore dove viene recuperato al 96’ da un gol di Accorsini, dopo essere stato avanti per 0-2 grazie alle reti di Caon e Ricci.

Brutta sconfitta interna per lo Sporting Trestina, superato 0-1 al Casini dal Tau Altopascio. Zero punti anche per il Cannara superato 3-1 dal Prato con due reti in pieno recupero, di D’Orsi al 92’ e di Gioe al 95’ dopo aver agguantato il pareggio al 78’ con Myrtollari. Nel resto dei match da registrare la bella vittoria del Grosseto che supera il Poggibonsi al Zecchini per 3-1 e, approfittando del pari del Siena, si issa in solitaria in vetta alla classifica del girone.

Serie D Girone E, risultati 9° giornata

Aquila Montevarchi – Scandicci 0 – 0

Foligno – Terranuova Traiana 0 – 0

Ghiviborgo – Siena 1 – 1

Grosseto – Poggibonsi 3 – 1

Camaiore – Orvietana 2 – 2

Prato – Cannara 3 – 1

San Donato Tavarnelle – Vivi Altotevere Sansepolcro 1 – 0

Seravezza – Follonica Gavorrano 2 – 1

Sporting Trestina – Tau Altopascio 0 – 1

Classifica Serie D Girone E

Grosseto 22

Siena 20

Seravezza 19

San Donato Tavarnelle 18

Foligno 17

Tau Altopascio 17

Ghiviborgo 15

Prato 15

Terranuova Traiana 11

Orvietana 10

Aquila Montevarchi 10

Scandicci 9

Camaiore 9

Sporting Trestina 8

Follonica Gavorrano 8

Vivi Altotevere Sansepolcro 7

Cannara 6

Poggibonsi 2