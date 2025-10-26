di Giovanni Cardarello
Nessuna vittoria, due pareggi beffa e due sconfitte pesanti per le squadre dell’Umbria della Serie D. Ecco cosa è successo sui campi nei match validi per la nona giornata di andata del Girone E.
Partiamo dal Foligno che si ritrova stranamente con le polveri bagnate e si fa fermare sullo 0-0 al Blasone dal Terranuova Traiana. Beffa per l’Orvietana che sfiora il successo a Camaiore dove viene recuperato al 96’ da un gol di Accorsini, dopo essere stato avanti per 0-2 grazie alle reti di Caon e Ricci.
Brutta sconfitta interna per lo Sporting Trestina, superato 0-1 al Casini dal Tau Altopascio. Zero punti anche per il Cannara superato 3-1 dal Prato con due reti in pieno recupero, di D’Orsi al 92’ e di Gioe al 95’ dopo aver agguantato il pareggio al 78’ con Myrtollari. Nel resto dei match da registrare la bella vittoria del Grosseto che supera il Poggibonsi al Zecchini per 3-1 e, approfittando del pari del Siena, si issa in solitaria in vetta alla classifica del girone.
Serie D Girone E, risultati 9° giornata
Aquila Montevarchi – Scandicci 0 – 0
Foligno – Terranuova Traiana 0 – 0
Ghiviborgo – Siena 1 – 1
Grosseto – Poggibonsi 3 – 1
Camaiore – Orvietana 2 – 2
Prato – Cannara 3 – 1
San Donato Tavarnelle – Vivi Altotevere Sansepolcro 1 – 0
Seravezza – Follonica Gavorrano 2 – 1
Sporting Trestina – Tau Altopascio 0 – 1
Classifica Serie D Girone E
Grosseto 22
Siena 20
Seravezza 19
San Donato Tavarnelle 18
Foligno 17
Tau Altopascio 17
Ghiviborgo 15
Prato 15
Terranuova Traiana 11
Orvietana 10
Aquila Montevarchi 10
Scandicci 9
Camaiore 9
Sporting Trestina 8
Follonica Gavorrano 8
Vivi Altotevere Sansepolcro 7
Cannara 6
Poggibonsi 2