di Giovanni Cardarello

Si è aperta domenica 7 settembre la stagione 2025/2026 della serie D delle squadre umbre. Il bilancio parla di due vittorie e due sconfitte di misura e – soprattutto – con un entusiasmo che non si riscontrava da diverso tempo.

La copertina la merita il Foligno che, oltre a liquidare con un chiaro 4-2 la muscolosa Aquila Montevarchi, reti di Khribech, Ceccuzzi, Tomassini e Marchetti, mette in mostra un ‘Blasone’ dei tempi migliori con 1.700 spettatori paganti e una curva Marco Bucciarelli che canta 95 minuti e sciorina una coreografia da brividi. Ma non va sottovalutata la bella impresa dell’ambizioso Orvietana che va ad espugna il terreno del Prato grazie ad una rete di Caon.

Sconfitte di misura per il Cannara e lo Sporting Trestina. I primi, che tornano a calcare i campi della quarta serie dopo qualche anno di assenza, cadono 2-1 in casa del Follonica Gavorrano, i secondi vengono sconfitti dal San Donato Tavarnelle per 2-1. Vittoria per l’altra squadra del CRU, il Vivi Altotevere Sansepolcro che batte 1-0 lo Scandicci. Sconfitta interna a sorpresa per la favorita Siena battuta dal Tau Altopascio. Vittorie anche per Ghiviborgo, Seravezza e Terranuova Traiana.

LE FOTO DAL ‘BLASONE’ DI FOLIGNO

1 of 4 - +

I risultati della 1° giornata del girone E della serie D 2025/2026

Foligno – Aquila Montevarchi 4-2

Follonica Gavorrano – Cannara 2-1

Ghiviborgo – Camaiore 5-0

Prato – Orvietana 0-1

San Donato Tavarnelle – Sporting Trestina 2-1

Seravezza – Grosseto 2-0

Siena – Tau Altopascio 0-1

Terranuova Traiana – Poggibonsi 2-0

Vivi Altotevere Sansepolcro Scandicci 1-0

Classifica serie D girone E

Orvietana 3

Tau Altopascio 3

Foligno 3

Ghiviborgo 3

Terranuova Traiana 3

Seravezza 3

San Donato Tavarnelle 3

Follonica Gavorrano 3

Vivo Altotevere Sansepolcro 3

Sporting Trestina 0

Cannara 0

Scandicci 0

Poggibonsi 0

Grosseto 0

Aquila Montevarchi 0

Camaiore 0

Prato 0

Siena 0