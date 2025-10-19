di Giovanni Cardarello

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. È questo il fatturato dei match dell’ottava giornata del girone di andata delle squadre umbre di serie D. Vediamo nel dettaglio come è andata. Partiamo dal derby umbro tra il neopromosso Cannara e lo Sporting Trestina. Allo ‘Spoletini’ finisce 1-1 grazie alle reti di Montero per i padroni di casa, al 28’, e al pari bianconero al 42’ di Priore. Un punto a testa che tutto sommato è utile ad entrambe.

Vittoria corsara, invece, per il Foligno a Scandicci, 0-2 il finale. Decidono le reti di Falasca al 30’ e di Sylla al 90’. Per i falchetti una vittoria dal peso specifico enorme perché li tiene in scia con le due capolista Siena e Grosseto. I primi hanno superato a domicilio il Vivi Altotevere Sansepolcro mentre i secondi hanno battuto in casa l’Orvietana grazie ad una rete di Montini al 29’. Ricordiamo, in chiusura, che mercoledì 22, calcio di inizio alle 14.30, l’USO farà visita al Valmontone per il match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di serie D. Un torneo di prestigio, da affrontare con il piglio giusto fino alla fine.

Serie D girone E, risultati ottava giornata

Cannara-Sporting Trestina 1-1

Follonica Gavorrano-Ghiviborgo 0-2

Orvietana-Grosseto 0-1

Poggibonsi-San Donato Tavarnelle 0-1

Camaiore-Aquila Montevarchi 2-3

Scandicci-Foligno 0-2

Tau Altopascio-Seravezza 2-2

Terranuova Traiana-Prato 2-1

Vivi Altotevere Sansepolcro-Siena 0-1

Classifica serie D girone E

Siena 19

Grosseto 19

Foligno 16

Seravezza 16

San Donato Tavarnelle 15

Ghiviborgo 14

Tau Altopascio 14

Prato 12

Terranuova Traiana 10

Orvietana 9

Aquila Montevarchi 9

Sporting Trestina 8

Scandicci 8

Follonica Gavorrano 8

Camaiore 8

Vivi Altotevere Sansepolcro 7

Cannara 6

Poggibonsi 2