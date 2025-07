Global service dei servizi cimiteriali nel territorio comunale in mano a Terni Reti. Lunedì l’assise ha approvato la proposta di affidamento decennale: i primi due sono sperimentali, gli altri opzionali.

Il quadro economico per singola annualità – Iva compresa – è di 568.520 euro. Per il decennio invece la cifra complessiva sfiora i 5,7 milioni di euro. Gli obblighi per Terni Reti? La continuità del servizio 365 giorni all’anno, l’uniformità territoriale su tutti i cimiteri comunali, comprese le frazioni; l’accesso non discriminatorio a tutti gli utenti; la presenza di personale qualificato e attrezzature idonee; il rispetto delle normative igienico-sanitarie e regolamentari e la tracciabilità delle attività tramite gestionale informatizzato.

Tra i riflessi diretti in termini economico-finanziario ci sono «l’impegno di spesa continuativo a carico del bilancio comunale, la possibilità di compensazione con le tariffe comunali e la valorizzazione dei beni comunali dati in uso». Tra quelli indiretti «sono da sottolineare la maggiore efficienza operativa ed il coordinamento gestionale, la riduzione del rischio di disservizi e contenziosi, una migliore percezione da parte dell’utenza ed una maggiore tutela sociale, oltre ad un rafforzamento della partecipata comunale come strumento operativo dell’Ente».