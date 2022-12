Sfonda vetro alla stazione per rubare accendini e snack: arrestato

Ha sfondato il vetro della porta di ingresso del negozio e si è portato via una scatola con dentro una ventina di snack e quattro con dentro circa duecento accendini in tutto. Per questo la polizia di Stato si è portata sul posto – la stazione ferroviaria di Spoleto – e il soggetto, alla vista degli agenti, ha iniziato a offenderli per poi colpire uno di loro con un calcio ad una mano. Alla fine il soggetto, già noto per altri furti e atti persecutori verso una donna, oltre che colpito dal foglio di via da Spoleto, è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

