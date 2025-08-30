Due cittadini albanesi di 36 e 25 snni sono stati arrestati a Sant’Enea (Perugia) dagli agenti della polizia di Stato. I due – riferisce una nota della questura di Perugia – sono stati sorpresi dalla squadra Mobile mentre scambiavano oltre 2 chili di cocaina.

Quando sono stati fermati, uno di loro ha cercato di disfarsi della droga dandosi alla fuga, ma è stato bloccato e arrestato. Il secondo soggetto è stato fermato a bordo della propria auto e trovato con circa 70 mila euro in contanti, nascosti in un vano a doppiofondo del veicolo e in uno zaino, ritenuti legati ad attività di spaccio.

La perquisiione domiciliare presso l’abitazione di uno dei sue soggetti, residente a poca distanza dal luogo dello scambio, ha fatto emergere la presenza di altri due chili di cocaina pronti per la vendita e circa 7.500 euro in contanti.

A casa del secondo arrestato, a Castelnuovo Berardenga (Siena), c’erano invece oltre 10 chilogrammi di cocaina – l’attività ha visto impegnata anche la squadra Mobile di Siena – oltre a materiale per confezionare la droga e 16 mila euro. Entrambi gli arrestati sono stati tradotti in carcere.