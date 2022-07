Si balla, si canta e si riflette. A Perugia c’è Willie Peyote

di G.R.

Cambia il genere, si alza l’età media ma il successo rimanere garantito. Dopo che Ariete ha aperto l’edizione 2022 dell’Umbria che Spacca (leggi qua il resoconto), a fare passare ‘Una bella giornata’ a tutti ci pensa Willie Peyote. Il rapper torinese sale sul palco dei Giardini del Frontone verso le 23 dopo che in apertura si sono esibiti Falegnameria Marri, Lagoona, Rosewood e Mobrici.

Riflessioni e stoccata

Il pubblico è carico e sin dalle prime note è pronto a cantare, ballare e anche pogare nei brani più ritmati. Ma Guglielmo, che ha penna affilata e cervello sopraffino, porta l’ascoltatore a riflettere anche durante il live. È divertimento ma non solo. Messaggi che magari arrivano sotto traccia ma che tornando a casa riemergono. ‘Fare schifo’ è un diritto come lo è quello di amare in ogni forma e non solo verso le persone (anche per il nostro pianeta). Non manca la stoccata politica a Giorgia Meloni o al modo di raccontare i giovani e il lavoro da parte di molti media italiani. Da Torino a Perugia. Sul palco sale anche Aimone Romizi (ribattezzato per l’omonimia ‘il sindaco’), frontman dei Fask nonché uno degli organizzatori dell’evento, che di Willie è amico oltre ad aver fatto insieme dei brani tra cui ‘Roberspierre’. (le foto sono di Umbria che spacca).