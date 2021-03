Guida ubriaco, provoca incidente con feriti: 49enne denunciato

Ha parzialmente invaso l’opposta corsia di marcia andando così ad urtare con violenza un’altra auto proveniente dall’altra direzione con a bordo una coppia di 60enni. In seguito agli accertamenti dei carabinieri dell’aliquota radiomobile del Norm di Città di Castello è stato scoperto che il protagonista, un 49enne, si era messo alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di circa sei volte superiore rispetto al massimo consentito: per lui c’è la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Perugia.

L’INCIDENTE

Lo schianto e le conseguenze



L’impatto nella prima serata di mercoledì in località San Maiano. Tra i tre feriti anche il 49enne: i militari hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida. Restano ricoverati in ospedale i due 60enni.