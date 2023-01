Si perde fra la folla il giorno della Befana: bimbo ‘salvato’ dai carabinieri

Befana insolita, e a lieto fine, per un bambino di 8 anni, giunto ad Orvieto (Terni) insieme ai propri genitori per partecipare alla festa dell’Epifania in piazza del Popolo. In un attimo di confusione, infatti, il piccolo si è allontanato perdendosi tra la folla. Fortunatamente un carabiniere libero dal servizio, anche lui in giro per la città con i propri cari, si è subito reso conto che il bimbo era da solo e spaventato. Così lo ha avvicinato, parlandoci e facendosi dare tutte le informazioni utili per risalire ai genitori. Il carabiniere a quel punto ha allertato i colleghi in servizio che sono giunti sul posto per rintracciare i familiari e, visto che il piccolo era ancora un po’ scosso dalla situazione, lo hanno fatto salire a bordo dell’auto di servizio. Tutto si è poi risolto nel giro di pochi minuti e i genitori hanno potuto riabbracciare il figlio, protagonista di una Befana a suo modo ‘speciale’.

Condividi questo articolo su