Si picchia con il compagno della madre: doppia denuncia per lesioni

La segnalazione alla polizia è scattata per una violenta lite fra due uomini, in via Antonietti a Perugia, e per questo gli agenti della squadra Volante si sono portati sul posto. Lì hanno trovato i due ‘litiganti’ – a pochi passi da loro una donna visibilmente scossa, che gridava in lacrime – che avevano lesioni al corpo e al viso, tanto da far richiedere l’intervento del 118. Identificati, sono risultati essere un 18enne e un 42enne di nazionalità straniera. Dopo aver riportato la calma, gli agenti li hanno sentiti. Il primo ha riferito – riporta la questura di Perugia in una nota – «che il compagno della madre, al termine di una festa, in palese stato di ebbrezza, aveva aggredito la donna colpendola al volto. A quel punto il giovane era intervenuto in sua difesa». Il 42enne invece «ha raccontato che in seguito ad un’accesa discussione con la compagna per motivi di gelosia, era stato aggredito dal figlio della donna». Dopo le cure del caso, il 42enne è stato accompagnato all’ospedale di Perugia per ulteriori accertamenti ed entrambi sono stati denunciati per lesioni personali.

