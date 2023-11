Si ribalta con l’auto alle porte di Terni: incidente a Cervara

Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di giovedì lungo la strada statale Valnerina, fra Cervara e Pentima, alle porte di Terni. La conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. I primi soccorsi sono stati portati da altri automobilisti in transito, che si sono fermati per sincerarsi delle condizioni e gestire la viabilità, evitando ulteriori rischi e pericoli. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia di Stato (squadra Volante). La persona coinvolta, fortunatamente, non ha riportato conseguenze particolari in seguito al sinistro.

