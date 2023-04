Si ribalta con l’auto: tasso alcolemico tre volte superiore al limite, denunciato

Si è messo alla guida dopo aver bevuto un po’ troppo. Poi ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato sulla sede stradale: il fatto è accaduto a Città di Castello e ha portato alla denuncia di un 38enne. L’incidente è accaduto in viale Rodolfo Morandi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Ad essere intervenuti sono stati gli agenti della polizia di Stato. A finire nei guai – fortunatamente per lui non è rimasto ferito in modo grave – un 38enne di origini straniere, trovato dagli agenti con lesioni al volto. L’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro e il riscontro è stato positivo: tre volte superiore rispetto al limite consentito. Per lui c’è la denuncia ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Scattato inoltre il ritiro della patente a fini della revoca con sanzioni amministrative raddoppiate.