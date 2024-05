Si ricorda dell’appello a ‘Chi l’ha visto?’ e fa ritrovare un 44enne scomparso da giorni

Alcuni giorni fa si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione, nel territorio di Napoli, e i familiari dell’uomo – un 44enne – avevano dato l’allarme per riuscire a rintracciarlo. Alla fine è stato trovato a Fabro (Terni), sano e salvo, dai carabinieri del locale comando stazione.

La vicenda

Il ritrovamento è avvenuto venerdì mattina: in un bar del paese, un cittadino è stato avvicinato da un soggetto che, con frasi sconnesse, gli ha chiesto qualche moneta e una sigaretta, per poi affermare di trovarsi in zona per cercare un lavoro. Poi ha salutato e si è diretto verso la stazione di Fabro Scalo. La persona all’interno del bar, tuttavia, si è ricordata che quel volto gli era familiare: lo aveva notato nella trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ qualche sera prima. Così è partita la chiamata al 112 e i militari della Compagnia di Orvieto lo hanno rintracciato e identificato: era proprio il 44enne scomparso alcuni giorni prima da Napoli. «L’uomo – spiega una nota dell’Arma – appariva in buone condizioni generali ma non presente a sé stesso. Portava con sé uno zaino, un ombrello e nulla più». Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno avvertito e rassicurato i familiari del 44enne e lo hanno condotto presso l’ospedale di Orvieto per accertamenti di routine. Alla fine è stato riaffidato ad un parente giunto da Napoli per riportarlo a casa.