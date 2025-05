Serio incidente stradale autonomo nella notte fra giovedì e venerdì, intorno alle ore 2, lungo la strada statale Flaminia fra Terni e Spoleto (chilometro 119), poco oltre il valico della Somma in direzione Spoleto.

Un uomo di 54 anni residente a Spoleto (S.I. le sue iniziali) ha perso il controllo della propria autovettura, una Ford, finendo per sbandare e andando ad impattare contro il guardrail. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza, in ‘codice rosso’, all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, è stato poi sottoposto ad un intervento chirurgico per le fratture riportate e a seguito del quale è stato ricoverato con riserva di prognosi.

Sul posto, oltre ai sanitari, si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Terni per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità. Al vaglio sia la dinamica del sinistro che le condizioni di guida dell’uomo. Intervenuto anche personale Anas per il ripristino della transitabilità della Flaminia.