Si sdraia sui binari della stazione: multato

Stava parlando al telefono e a un certo punto si è sdraiato sui binari della stazione ferroviaria di Foligno. La segnalazione è giunta all’attenzione della Polfer folignate che ha individuato e identificato il soggetto, un 39enne di nazionalità italiana. Sentito in merito, ha negato tutto, spiegando di essersi sdraiato sul marciapiede perché stanco per il lungo viaggio con destinazione Lazio. Le verifiche fatte dalla Polfer attraverso il sistema di videosorveglianza dello scalo, hanno fatto emergere che l’uomo si era effettivamente sdraiato sui binari: per questo è stato sanzionato in base al Dpr 753 del 1980, articolo 21.

