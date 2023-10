Si ubriaca, blocca il traffico e aggredisce i carabinieri: 26enne in manette

Ha bloccato il traffico rischiando di farsi investire, quindi ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. Per queste ragioni un 26enne romeno – era ubriaco – è stato arrestato per resistenza e lesioni a Cannara.

In manette

La serata di follia dell’uomo è iniziata intorno alle 22 quando, su richiesta di diversi cittadini, i militari sono giunti sul posto dopo che l’uomo si era posizionato in strada per bloccare le auto in via Sant’Angelo. Poi ha imprecato contro gli automobilisti, la fidanzata e gli stessi carabinieri, sino ad arrivare a colpire uno di loro con uno schiaffo. Il giovane è stato bloccato e arrestato: ha patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione con sospensione della pena.