Si ubriaca, poi aggredisce e minaccia dipendente di un negozio: denunciato

In evidente stato di ubriachezza ha prima aggredito e poi minacciato un dipendente di un esercizio commerciale. Per questo motivo un 35enne di origini marocchine è stato denunciato dalla polizia di Stato di Perugia in seguito ad una lite in strada nella zona di Ponte Felcino.

Caos

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno sentito il 35enne che ha riferito di essere stato aggredito dal dipendente del negozio. In realtà la situazione era diversa: dal racconto della vittima è emerso che, senza motivo, il soggetto lo aveva afferrato per la giacca e poi strattonato facendolo cadere a terra. Neanche l’intervento del padre era riuscito a placarne la furia: ha continuato con le minacce anche di fronte alla polizia di Stato. Per il 35enne sono scattate la denuncia e la sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.