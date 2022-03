«Siamo a Firenze» ma erano a Frascati con due amici: trovate dalla polizia

Un’avventura rocambolesca con lieto fine. È quella di due ragazze di Città di Castello (Perugia) – e dei rispettivi genitori – che hanno fatto perdere le proprie tracce, salvo poi essere rintracciate dalla polizia presso un bed & breakfast di Frascati (Roma) in compagnia di due giovani. Dopo gli accertamenti, sono state riconsegnate ai familiari.

La scoperta

Tutto è iniziato in tarda serata, quando la madre di una delle due ragazze – che si erano incontrate al mattino per fare un giro al centro commerciale – si è portata presso l’abitazione familiare dell’altra giovane, dopo che la figlia nel pomeriggio le aveva detto che avrebbe trascorso la nottata da lei. Della figlia – e dell’amica – non c’era però traccia, così sono scattate le ricerche.

La bugia

Raggiunte al telefono, le ragazze – in compagnia di un amico – hanno riferito di essere alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e che si erano perse. Una versione – rivelatasi poi del tutto falsa – ribadita anche dal ragazzo che, telefonicamente, ha cercato di rassicurare le rispettive madri, dando il proprio numero di telefono e dicendo che avrebbe trovato un alloggio dove le due giovani avrebbero potuto trascorrere la nottata.

Lieto fine

I sospetti su una situazione tutt’altro che rassicurante sono aumentati quando i telefoni delle ragazze non hanno dato più segni di ‘vita’ e quello del giovane squillava a vuoto. A quel punto la polizia di Stato di Città di Castello ha geolocalizzato l’utenza del giovane a Frascati, lo ha identificato e hanno contattato la madre. Che ha spiegato dove si trovavano tutti, dando precise indicazioni agli agenti tifernati che hanno attivato i colleghi di Frascati. Nel b&b indicato la polizia ha trovato le due amiche insieme ai due ragazzi e, dopo le formalità di rito, la vicenda si è definitivamente chiusa con un grande sospiro di sollievo.