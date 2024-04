Sicurezza, il prefetto: «Esercito? Non ci sono le condizioni. Terni non è Vibo Valentia»

Risponde ‘picche’ il prefetto di Terni Giovanni Bruno alla richiesta del sindaco Stefano Bandecchi – formalizzata con una lettera inviata alla stessa prefettura lo scorso 27 marzo – di far giungere l’esercito a Terni, nell’ambito del progetto ‘Strade sicure’, per incrementare la sicurezza cittadina. Alla festa della polizia di Stato, che mercoledì al teatro ‘Secci’ ha celebrato il suo 172° anniversario di fondazione, il prefetto Bruno ha affermato, dal palco, che «lavoriamo tutti per la sicurezza di questo territorio. Certo – il video è stato pubblicato da TeleGalileo – possono esserci pecche, sbavature, è normale. Ma quello di Terni è un territorio sicuro, non c’è una modalità per dire che questo territorio vada controllato con l’esercito. E’ inutile che costantemente qualcuno chieda la presenza dell’esercito: non ci sono le condizioni, Terni non è Vibo Valentia, non è la Calabria. E il procuratore Liguori, che è calabrese, annuisce e acconsente. Non ci sono le condizioni. Magari aumenteremo il controllo del territorio per dare più sicurezza, forse una videosorveglianza che funzioni di più, visto che c’è una carenza: abbiamo scoperto per caso che su alcune videocamere manca l’energia elettrica e oggi non è concepibile. Cittadini e commercianti si lamentano che il prefetto non interviene? Ma noi interveniamo costantemente, tutti e ogni giorno».

