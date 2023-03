Sicurezza stradale o esigenze di cassa? Nuovo tutor di velocità sulla Perugia-Siena

C’è una ‘sorpresa’ sulla Perugia-Siena. Come riporta Il Corriere dell’Umbria, il comune di Rapolano Terme (Siena) ha installato un tutor sulla strada che va in direzione della città toscana dopo aver già attivato quello in direzione Umbria. Non è quindi sul territorio della nostra regione ma sicuramente su un’arteria percorsa quotidianamente da molti umbri. È collocato per la precisione dal chilometro 27+420 al chilometro 22+620. Maggiore sicurezza stradale o semplicemente strumento per fare cassa? A rispondere saranno i cittadini diretti interessati, intanto tra maggioranza e opposizione si sono già schierati.

