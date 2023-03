Sii, Cardeto Terni e Narni: manutenzione straordinaria in arrivo

Via Pestalozzi, via Cesare Battisti (dall’incrocio con via Radice fino all’area Silca), via Gabelli, piazza Cuoco, via Filangieri, via Lambruschini, via Radice e zone limitrofe a Terni dalle 9 alle 13 di lunedì 6. Strada delle Pretare (civico 51), via dell’Argine, strada dei Pini, strada di Santa Lucia, strada di Narni Sant’Urbano (dal civico 1 al civico 55), via della Fontana, via di Colle Rosso e strada di Colombata a Narni nella giornata di martedì. Sono le aree interessate dai lavori di manutenzione straordinaria in arrivo la prossima settimana da parte del Sii. «Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile», la nota della società.

