Sii: cessione quote Asm ad Acea, se ne parlerà ‘da remoto’

Si discuterà nel consiglio comunale convocato ‘da remoto’ per martedì 13 ottobre, alle ore 15.30, la questione della cessione di parte delle quote di partecipazione detenute da Asm nel Servizio Idrico Integrato. Tema che – dopo il botta e risposta fra minoranza e sindaco/assessore alle partecipate di questi giorni – si preannuncia ‘caldo’.

Le ragioni

Così il presidente del consiglio comunale Francesco Ferranti a seguito della decisione di tornare alla modalità ‘online’ della seduta consiliare: «Una decisione presa dopo che nel pomeriggio di martedì l’ufficio di presidenza e la conferenza dei presidenti hanno espresso a larga maggioranza condivisione su questa scelta. Si è ritenuto di optare per la convocazione da remoto in ottemperanza ai vari Dpcm del governo nazionale, una modalità che proseguirà almeno fino a quando non saranno sciolte le tutele e le precauzioni sanitarie che interessano i consiglieri comunali e il personale amministrativo che è entrato in contatto con il consigliere comunale risultato positivo al Covid 19 nei giorni scorsi (Valdimiro Orsini, ndR). Tra la data di lunedì e quella di martedì, per garantire la presenza di tutti, ho preferito quest’ultima in quanto nel pomeriggio del 12 ottobre alcuni consiglieri e alcuni dipendenti comunali saranno impegnati nel secondo tampone che verrà effettuato dalla Usl Umbria2». L’ufficio di presidenza ha infine stabilito che il prossimo question time si terrà a novembre, anche per consentire che si arrivi a un numero adeguato di interrogazione e interpellanze: «Al momento, infatti, ne sono in attesa di risposta solo sette».