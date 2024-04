Sii Terni, bilancio approvato: 76 euro di investimento per abitante nel 2023

Ben sedici milioni di investimenti nel 2023 e soddisfazione generale. È stato approvato martedì il bilancio di esercizio 2023 della Sii: la seduta si è svolta con la partecipazione dell’84% del capitale sociale e si è conclusa con l’ok all’unanimità dei presenti.

Soddisfazione

Nel 2023 – sottolinea la Sii – sono stati fatti «investimenti per 16 milioni di euro, risultato raggiunto grazie agli interventi, a cura dei soci operatori Asm, Aman e Umbriadue, che con il loro contributo alle attività di esercizio ed alle manutenzioni, ha determinato fortemente il risultato della società e la qualità del servizio percepiti dai clienti e dal territorio. Gli investimenti per abitante sono aumentati, passando da 49 euro nel 2021 a più di 76 euro nel 2023, valore superiore all’importo medio investito a livello nazionale». Esuilta il presidente Carlo Orsini: «Esprimo grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che reputo lusinghieri. La Sii sta sta crescendo sotto il profilo della reputazione aziendale sia grazie agli investimenti, che alle iniziative messe in campo sul territorio, dimostrando vicinanza alla comunità. Solo per fare un esempio, vorrei citare il progetto Acqua Amica, dedicato alle nuove generazioni. L’inziativa, rivolta alle scuole dei 32 Comuni soci della Sii si sta sempre di più consolidando e sta diventando un punto di riferimento per quanto riguarda la sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi sull’uso consapevole della risorsa idrica. Le nuove generazioni rappresentano il nostro futuro ed abbiamo il dovere di insegnare loro l’importanza della sostenibilità ambientale».

Efficienza e nuovo collegio sindacale



Per l’amministratore delegato Giuseppe Testa l’esercizio 2023 «restituisce un bilancio che riflette una gestione efficiente dei costi. Abbiamo conseguito un miglioramento dei risultati reddituali, presentando un margine operativo lordo di oltre 15 milioni di euro, circa un milione in più rispetto al 2022. I risultati testimoniano l’impegno costante della società nel raggiungere in maniera capillare gli obiettivi aziendali e soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder. Il nostro impegno è quello di mantenere questo slancio positivo. Per il futuro ci sono molti progetti da mettere in campo, continueremo il percorso avviato per migliorare sempre di più il servizio». In occasione dell’assemblea dei soci è stato eletto il nuovo collegio sindacale formato da Fabio Ciotti (presidente), Geronimo Cardia, Marco Cremonesi, Caterina Brescia ed Alessia Zenone. Il consiglio d’amministrazione rimane in prorogatio.