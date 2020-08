Una scossa di terremoto – la più forte di quelle registrate nelle ultime ore in quella zona – di magnitudo 3.4 si è verificata alle 19.15 in provincia di Macerata, con epicentro a Sarnano, ad una profondità di circa 25 chilometri secondo i primi dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma – in linea d’aria è a poco meno di 50 chilometri da Foligno – è stato avvertito anche in parte dell’Umbria. Non si registrano danni a persone o cose.

