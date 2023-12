Sismano: auto contro bus. Madre e due figlie in ospedale

Incidente stradale fra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì nella zona di Sismano, frazione di Avigliano Umbro (Terni). L’impatto è stato fra un’autovettura condotta da una donna con a bordo le figlie minorenni e un autobus BusItalia. La madre e le due figlie sono state soccorse dal 118 e trasportare all’ospedale di Terni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Amelia per le operazioni di soccorso ed i carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia per ricostruire la dinamica del sinistro.

