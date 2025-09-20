di Giovanni Cardarello

L’anno scolastico 2025/2026 per gli studenti residenti in Umbria ha appena doppiato la prima settimana di lezioni. E lo ha fatto senza particolari tensioni relative ai nuovi regolamenti ministeriali (adottati dai singoli istituti con codici interni). Parliamo nello specifico delle norme relative all’uso degli smartphone e al dress code. Fattori che, se da un lato hanno generato dibattito, da un altro sono state accettati nella forma e nella sostanza. «Beh d’altra parte le norme ministeriali vanno rispettate», spiega a ‘La Nazione Umbria‘ (articolo di Michele Nucci) il dirigente scolastico dell’Itet ‘Capitini’ di Perugia, Silvio Improta. Uno degli istituti che a livello regionale ha adottato uno dei regolamenti più severi.

«La situazione all’interno del nostro istituto è abbastanza buona – spiega Improta – ma un paio di ’note’ per l’utilizzo dei telefoni cellulari ci sono già scappate». Ancora nulla, invece, sul versante dress code. Un versante sul quale il dirigente tiene a precisare che «non chiediamo un dress code particolare, ma chiediamo di essere adeguati al contesto. Se uno indossa una maglietta ’storta’ o un jeans strappato non succede nulla. Insomma, i bermuda possiamo tollerarli, ma non i pantaloncini da spiaggia».

Ma cosa prevede nello specifico il regolamento, peraltro già in vigore dallo scorso anno al ‘Capitini’. A livello di dress code è stato prodotto un visual kit con esempi concreti di quello che è consentito indossare in classe e quello no. Sugli smartphone, invece, si va dal ritiro per la singola ora di lezione, alla nota disciplinare fino alla convocazione dei genitori e alla «sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e intensificazione dell’attività didattica/lavori socialmente utili, allontanamento da scuola e possibile riduzione del voto di comportamento». Per ora sono solo note e poche, ma il tema scalda gli animi e il dibattito è destinato a durare.