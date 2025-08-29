Il telefono – uno smartphone di ultima generazione – era sparito nella notte fra sabato 16 e domenica 17 agosto scorsi, durante una festa a Civitella d’Agliano (Viterbo). Vittima del furto, una 20enne residente nel Viterbese che ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Orvieto.

Qualche giorno dopo il fatto, il telefono è stato riacceso e la proprietaria, riuscendo a individuarne la posizione, ha subito avvertito l’Arma: i carabinieri della stazione di Giove, territorio dove si trovava presumibilmente lo smartphone, hanno ricevuto le coordinate e individuato con precisione il luogo da controllare. Così le attenzioni dei militari si sono concentrati su una coppia di fidanzati 18enni, entrambi residenti nel Ternano, di passaggio in zona.

«Alla richiesta di mostrare i loro cellulari – spiega l’Arma in una nota – i due giovani sono apparsi stranamente nervosi, al punto da indurre gli operanti ad approfondire il controllo, invitandoli a seguirli in caserma. A quel punto la ragazza ha riferito che, appena scorta la pattuglia, si era disfatta di un telefono lanciandolo nel giardino di un’abitazione nei pressi, dove effettivamente l’apparato è stato rinvenuto. Per i due è così scattata la denuncia mentre il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria». Il reato contestato ai due giovanissimi è ‘ricettazione’.