Nella serata di mercoledì 14 agosto, il Soccorso alpino e speleologico Umbria, in collaborazione con i colleghi della Toscana, è intervenuto in località Terontola (Cortona) per prestare supporto a vigili del fuoco, Protezione civile, 118 e forze dell’ordine. L’operazione si è resa necessaria a seguito di un guasto elettrico che ha bloccato un treno con passeggeri a bordo. La circolazione ferroviaria sulla linea Terontola–Foligno, in direzione Foligno, è stata sospesa nel tratto compreso tra Terontola e Passignano. Tutti i viaggiatori sono stati assistiti e accompagnati in sicurezza fino alla conclusione delle operazioni.