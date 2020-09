Soldi falsi al corriere, arrestato a Narni. Denunciato il figlio

Ha pagato la merce acquistata online – 700 euro in tutto – con banconte da 50 euro. Che a prima vista, al corriere addetto alle consegne e all’incasso, devono essere sembrate vere. Ma vere non erano e allora è scattata la denuncia all’Arma dei carabinieri, la cui indagine si è conclusa con un arresto.

Presi

I fatti sono avvenuti sabato. Quando ai militari del comando stazione di Narni, coordinati dal maresciallo Fausto Tartamelli e afferenti alla Compagnia di Amelia del capitano Raffaele Maurizi, è giunta la segnalazione relativa alla truffa, non ci hanno pensato su un attimo e hanno avviato le verifiche. Che hanno consentito di scoprire come a casa dell’acquirente, il 45enne macedone M.D., residente a Narni, c’erano – oltre alla merce appena comprata – anche banconote false, altre cinquanta dello stesso taglio delle prime. L’uomo, difeso dall’avvocato Mauro Minciarelli, è stato arrestato in flagrante – arresto poi convalidato dal tribunale di Terni con applicazione dell’obbligo di firma come misura – mentre il figlio 20enne che vive con lui, denunciato a piede libero. I reati contestati sono spendita di banconote false e truffa.