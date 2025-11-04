Sarà una giornata di riconoscenza e di comunità quella in programma venerdì 8 novembre alle 16, al Caffè letterario della Bct in piazza della Repubblica. L’Avis comunale di Terni premierà i propri donatori che hanno raggiunto importanti traguardi di generosità, in una cerimonia patrocinata dal Comune.

«Non celebreremo solo dei numeri o delle medaglie – sottolinea il presidente Sergio Commissari – ma un atto di amore silenzioso e costante che, giorno dopo giorno, salva vite e sostiene la nostra sanità. Il gesto del donatore è la più alta espressione di civiltà e altruismo: in un’epoca in cui tutto ha un prezzo, i donatori ci ricordano che le cose più preziose, come il sangue, sono donate gratuitamente e in modo anonimo».

Nel corso della cerimonia saranno consegnati riconoscimenti ai soci che, con la loro costanza, contribuiscono al raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e plasma sul territorio. Commissari ha voluto infine rivolgere un appello ai più giovani, invitando i neo-maggiorenni a compiere il primo passo verso la donazione: «Abbiamo bisogno di nuove generazioni che scelgano di donare, perché da quel semplice gesto può dipendere la vita di qualcuno».