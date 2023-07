Sorpresa a rigare le auto senza alcun motivo: donna di 80 anni denunciata

I carabinieri del comando stazione di Scanzano (Foligno) hanno denunciato alla procura di Spoleto una donna italiana di 80 anni. L’anziana è accusata di danneggiamento perché, nella zona di Sportella Marini, avrebbe rigato due auto in sosta. «Durante la perlustrazione – spiega l’Arma di Foligno in una nota – i militari hanno sorpreso la donna che passeggiava lungo la strada e nelle immediate vicinanze c’erano due macchine parcheggiate che presentavano rigature sulla fiancata destra. Sull’asfalto, vicino ad un’autovettura, i militari hanno rinvenuto un oggetto di ferro appuntito che hanno sequestrato. Nel corso degli accertamenti è stato sentito un residente della zona che, dalla propria abitazione, aveva assistito alla scena in cui la donna rigava le autovetture. Non sono emersi collegamenti di alcun tipo tra l’80enne e i proprietari delle due auto – concludono i carabinieri – che potessero far risalire alle cause del gesto. Sono in corso indagini per verificare se nella zona si siano verificati altri episodi simili».

