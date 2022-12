Sorpresi con mezzo chilo di hashish: tre giovanissimi di Amelia nei guai. C’è un arresto

Un 20enne arrestato, un 21enne ed un 22enne denunciati a piede libero. Tutti italiani e residenti ad Amelia: sono finiti nei guai nella notte tra mercoledì e giovedì in seguito ad un controllo dei carabinieri nel territorio comunale di Orte. Questione di droga.

La droga

I tre sono stati trovati in possesso di circa 530 grammi di hashish durante un controllo alla circolazione stradale: «Le operazioni di ricerca si sono, quindi, estese ai domicili dei tre sottoposti a controllo e hanno portato – spiega l’Arma – al rinvenimento e sequestro di due bilancini elettronici di precisione, un coltello intriso di sostanze stupefacenti, varie bustine in plastica, tipicamente utilizzate per il confezionamento al dettaglio dello stupefacente; altri 0,20 grammi di sostanza stupefacente (sempre hashish), nonché una bottiglia e una scatola di fertilizzanti, materiale- aggiungono i carabinieri – utilizzato per la coltivazione dello stupefacente». Sono anche state sequestrati seimila euro suddivisi in banconote di vario taglio, presumibilmente provento di spaccio». L’arresto è scattato per produzione, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.