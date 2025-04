Ha cercato di sostenere l’esame di lingua italiana al posto di un parente, ma il piano è andato male ed è stato scoperto dalla commissione: l’uomo, un 39enne nigeriano, è stato quindi denunciato per sostituzione di persona. L’episodio è avvenuto presso il centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Ponte San Giovanni a Perugia, dove è intervenuta la polizia di Stato.

Gli agenti – riferisce una nota della questura perugina – sono stati chiamati dal personale della struttura, che ha riferito che il 39enne si è presentato per eseguire il test di lingua italiana per il conseguimento del livello A2, mostrando dei documenti che, fin da subito, hanno insospettito la commissione esaminatrice, portandola a dubitare della sua reale identità.

L’uomo, dopo aver dichiarato le sue reali generalità, ha spiegato effettivamente agli agenti di possedere i documenti del proprio parente per sostenere l’esame al suo posto. Accompagnato presso gli uffici della questura, è stato poi denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale circa la propria identità in concorso.