Sorpreso con droga a Senigallia: 20enne umbro bloccato

Lo hanno trovato in possesso di hashish e cocaina mentre si trovava con gli amici sul lungomare di Senigallia, nelle Marche. Ed il suo sabato sera non ha preso la piega desiderata: a finire nei guai nel weekend è un 20enne umbro, segnalato alla prefettura di Ancona dagli agenti della polizia di Stato – servizio svolto insieme ai colleghi della Locale – dopo un controllo. Ha tentato di allontanarsi senza riuscirsi. La sostanza stupefacente, come riporta il sito di informazione viveresenigallia.it, è stata sequestrata.

Condividi questo articolo su