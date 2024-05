Sorpreso dall’Arma con oltre un etto e mezzo di hashish: arrestato

Lo hanno sorpreso con 160 grammi di hashish ed è stato arrestato in seguito ai controlli dei carabinieri della stazione di Magione. A finire nei guai un 50enne già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari mentre era alla guida della propria autovettura in zona San Feliciano. In un primo momento nell’autovettura sono state trovate cinque dosi della sostanza stupefacente (21 grammi), poi la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 144 grammi. Più il materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un taglierino intriso di hashish ed un telefono cellulare. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa della direttissima di lunedì.

