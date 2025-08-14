Lo hanno sorpreso mentre appiccava un incendio lungo la Sp380, a Ponte Martino di Todi. L’uomo, un 45enne di origini cilene già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia tuderte.

Le fiamme si erano già propagate per circa 50 metri, con una casa in zona. L’intervento dell’Arma e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. «L’attività info-investigativa condotta sul terreno dai carabinieri del Norm di Todi ha consentito di far emergere ulteriori indizi tali da far ritenere che l’arrestato sia stato l’autore anche di altri undici episodi incendiari verificatisi nel Comune di Todi tra il 20 luglio ed il 10 agosto, sempre nella medesima località». Non ci sarebbe alcuna specifica motivazione per tali gesti. L’arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Spoleto: ora è ai domiciliari con braccialetto elettronico.